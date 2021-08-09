تركيا: إعطاء أكثر من 76 مليون جرعة لقاح مضادة لكورونا حتى الآن

أعطت تركيا أكثر من 2ر76 مليون جرعة من لقاحات مضادة لمرض كوفيد - 19 منذ أن أطلقت حملة تطعيم واسعة النطاق في يناير الماضي ، وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة اليوم الأحد.

ووفقًا لوزارة الصحة ، حصل أكثر من 7ر41مليون شخص على جرعاتهم الأولى ، بينما تم تطعيم حوالي 8ر28 مليون شخص بشكل كامل،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتعطى تركيا أيضا اللقاحات الثالثة الداعمة للقاح المضاد لمرض كوفيد- 19 ، وتم إعطاء أكثر من 54ر5مليون جرعة من هذه الجرعات.

وحتى الآن ، تلقي 30ر67 في المئة من السكان البالغين في البلاد جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات ذات الخطوتين.

كما أكدت الوزارة 22 الف و22إصابة جديدة و 108 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، بينما تعافى ما يصل إلى 5835 مريضًا.