ألمانيا: إصابة 22 شخصا في اعتداء برذاذ الفلفل على أطفال صاخبين

أصيب أكثر من 20 شخصا في اعتداء برذاذ الفلفل في مدينة كارلسروه بغرب ألمانيا، وترجح الشرطة أن المشتبه به ارتكاب ذلك الفعل بسبب انزعاجه من صخب الأطفال.

وقالت الشرطة اليوم الإثنين، إن 22 شخصا من بينهم 10 أطفال ومراهق أصيبوا في الهجوم الذي وقع في مجمع بنايات أمس الأحد.

وقال متحدث باسم الشرطة أنه استنادا إلى أدلة على توترات وقعت في الماضي بشأن الصخب، "ربما كان ضجيج الأطفال هو السبب".

ويتم الآن التحقيق مع مشتبه به يبلغ من العمر 53 عاما بتهمة الأذى الجسدي الخطير بعد أن عثرت الشرطة على رذاذ الفلفل أثناء التفتيش.

ولم يتم الكشف عن اسم المشتبه به بموجب قوانين الحماية الشخصية الصارمة في ألمانيا.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن المشتبه به لديه مكتب في مجمع البنايات، حيث استأجرت طائفة دينية غرفا لعقد اجتماعاتها.

وقالت الشرطة إن التحقيق الأولي وجد أن الرجل شعر بالانزعاج من لعب الأطفال في الردهة أثناء اجتماع في مكتبه، مضيفة أنه لا توجد مؤشرات على وجود "خلفية كراهية للأجانب في الجريمة".

وقال المتحدث إن الشرطة لا تفترض أن المشتبه به لديه أي شيء ضد الطائفة الدينية.

وقام المسعفون بعلاج المصابين في مكان الاعتداء.