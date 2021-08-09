ارتفاع ضحايا أزمة المحروقات إلى 3 قتلى في لبنان

قتل ثلاثة أشخاص اليوم الاثنين؛ بسبب خلافات أمام محطات الوقود في منطقتي البداوي والضنية شمال لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، أن شخصين قتلا بسبب إشكال وقع في البداوي، إمتد لاحقا إلى محلة باب التبانة في طرابلس، تخلله إطلاق نار من سلاح فردي وإلقاء قنبلة، على خلفية بيع مادة البنزين وشرائها.

وحضرت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة وعملت على نقل القتيلين إلى المستشفى الإسلامي في طرابلس، حيث يشهد محيطه انتشارا كثيفا للجيش.

وكان خلاف نشب على تعبئة الوقود تطور إلى عراك بالأيدي والسكاكين وإطلاق نار من سلاح حربي ما أدى إلى سقوط قتيل في بلدة بخعون في قضاء الضنية.

ووفق الوكالة، قامت عناصر من القوى الأمنية بتطويق الاشتباكات،وسلم مطلق النار نفسه إلى مخابرات الجيش.

ويشهد لبنان أزمة محرقات وشحا في توفر مادة البنزين مما أدى إلى اصطفاف طوابير طويلة من السيارات أمام محطات المحروقات، كما يشهد شحاً في توفر مادة المازوت ما تسبب بتقنين الكهرباء التي توفرها المولدات الخاصة، وتهديد أصحاب المولدات باطفاء محركات المولدات بسبب نفاد مادة المازوت.

ويقوم لبنانيون بين الحين والآخر بقطع عدد من الطرقات في العاصمة بيروت وفي شمال وجنوب وشرق البلاد احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.