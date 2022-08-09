انتشر مقطع فيديو، يُظهر عددا من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهم يرقصون فرحا بانتهاء المواجهات مع المقاومة الفلسطينية، وهي المواجهات التي بدأت بعدوان إسرائيلي على قطاع غزة.

وأظهر الفيديو، عددا من عناصر جيش الاحتلال، ممن يعملون على منظومة القبة الحديدية أثناء رقصهم بمناسبة انتهاء المواجهات.

ومنظومة القبة الحديدية يضعها جيش الاحتلال لاعتراض المقذوفات الصاروخية التي تُطلقها المقاومة الفلسطينية، لكن تلك المنظومة لا تحقق نجاحا كاملا رغم الإنفاق الضخم عليها، لكون عدد من صواريخ المقاومة تعبرها وصولا إلى بلدات إسرائيلية.

وتوصلت مصر لتفاهمات بين حركة الجهاد الإسلامي و"إسرائيل" ودعت إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارًا من الساعة 23:30 بتوقيت فلسطين من مساء الأحد، بعد جولة قتال استمرت 3 أيام وأسفرت عن ارتقاء 44 شهيدا فلسطينيا، بينهم 15 طفلاً و4 نساء، وإصابة 360 بجراح مختلفة، وفق الحصيلة الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة.