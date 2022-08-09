فرابورت الألمانية لتشغيل المطارات تسجل خسائر في النصف الأول

أعلنت شركة تشغيل المطارات الألمانية فرابورت جروب، اليوم الثلاثاء، تسجيل خسائر صافية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بقيمة 1ر53 مليون يورو، مقابل أرباح بقيمة 4ر15 مليون يورو خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، سجلت الشركة خسائر تشغيل بقيمة 9ر108 مليون يورو في النصف الأول، مقابل أرباح تشغيل بقيمة 9ر19 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت فرابورت، التي تتولى تشغيل مطار فرانكفورت بألمانيا، إن إيراداتها زادت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3ر66% سنويا إلى 35ر1 مليار يورو، بما يعكس النمو في الطلب على السفر الجوي بشكل عام. وزادت إيرادات الشركة المعدلة من إجراءات التوسع والتشييد في فروعها العالمية بنسبة 7ر67% إلى 21ر1 مليار يورو.

وسافر من خلال مطار فرانكفورت خلال النصف الأول من العام الحالي 21 مليون راكب، بزيادة نسبتها 220% عن الفترة نفسها من العام الماضي.