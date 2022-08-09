السلطات الأمريكية توافق على تسليم الطائرات طراز بوينج 787 دريملاينر للعملاء

وافقت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية على قيام شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج بتسليم الطائرات من طراز 787 دريملاينر للعملاء.

وقالت الإدارة في بيان نشر اليوم الاثنين إن "بوينج قامت بالتغييرات اللازمة لضمان تلبية الطائرات 787 دريملاينر لكل معايير الترخيص" بالتشغيل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن بوينج قد تستأنف تسليم الطائرات للعملاء يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد نحو عامين من وقف تسليم طائرات هذا الطراز بسبب مشكلات فنية.

وأضافت المصادر أن أول طائرة سيتم تسليمها ستكون لشركة أمريكان أيرلاينز جروب، بعد موافقة السلطات الأمريكية على استئناف تسليم الطراز.

وقال البيان الصادر إن إدارة الطيران الاتحادية إن "إدارة الطيران الاتحادية ستفحص كل طائرة قبل منحها شهادة الصلاحية، والسماح بتسليمها. نتوقع استئناف تسليم طائرات الطراز خلال الأيام المقبلة".

وأوضحت إدارة الطيران الاتحادية اعتزامها مواصلة الرقابة المشددة على نشاط شركة الطيران الموجود مقرها في مدينة شيكاغو.

وقالت المصادر إن الجدول الزمني لتسليم الطائرات لشركات الطيران العميلة سيتوقف على انتهاء السلطات الأمريكية من فحص كل طائرة والسماح بتسليمها.

كانت السلطات قد حظرت على بوينج تسليم طائرات هذا الطراز ذي البدن العريض والمحركين منذ مايو 2021 بسبب ظهور مشكلات عديدة في تصنيعها.

وقالت بلومبرج إن استئناف تسليم طائرات هذا الطراز سيساعد شركة بوينج على الخروج من أزمتها التي تعاني منها منذ سنوات والتي أصابت الكثير من عملائها ومورديها ومساهميها بالإحباط. وستبدأ الشركة الموجود مقرها في مدينة أرلينجتون بولاية فيرجينيا الاستفادة من تدفقات نقدية بحوالي 10 مليارات دولار مرتبطة بـ 120 طائرة دريملاينر تم تصنيعها بالفعل وتنتظر موافقة السلطات من أجل تسليمها للمشترين، بحسب روب سبنجارن المحلل الاقتصادي في شركة ميليوس ريسيرش.