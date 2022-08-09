أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لاستمرار الجرائم التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، بإقدامها على اغتيال ثلاثة مواطنين فلسطينيين وإصابة العشرات وتدمير عدد من المساكن والممتلكات خلال اقتحامها لمدينة نابلس.

وأوضحت الخارجية الكويتية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الجريمة النكراء تتحمل مسؤوليتها الكاملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة الحاجة الملحة لقيام المجتمع الدولي بواجباته في لجم هذه الاعتداءات ووضع حد لها ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق.