بريطانيا: ارساء عطاء لتصنيع طائرات بدون طيار على شركة بريطانية وأخري أمريكية

أرست وزارة الدفاع البريطانية عطاءها لتصنيع أسراب "نظم الطيران المسيّرة بدون طيار" UAS على شركتين الأولى بريطانية والأخرى أمريكية، وذلك في إطار مشروع واسع النطاق يطلق عليه "سرب الجبهات المتعددة المتكاملة" MDIS، الذي يستهدف إدارة منظومات سرب المسيرات وتبادل المعلومات فيما بينها أثناء العمليات الميدانية.

وقال نائب مدير "مشتريات قوات الكوماندو" و"سرب الجبهات المتعددة المتكاملة" MDIS، الجنرال مارك توتي، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى مجلة "جينز" العسكرية، إن العطاء فازت به كل من شركة "مالوي أيرونوتيكس" البريطانية، و"سيرا نيفادا كوربوريشن" SNC، الأميركية،وتجنب المسؤول الدفاعي البريطاني الإفصاح عن قيمة العقد الذي فازت به الشركتان.

ومن جانبه، قال رئيس "معدات ودعم الدفاع" DE&S، و"مجموعة القدرات المستقبلية" FCG، جيمس جافين، إن المشروع سيتضمن إجراء سلسلة تجارب مع شركة SNC الأمريكية، والتي تجمع أعداداً تتراوح تقريباً ما بين 10 إلى 20 من "أنظمة الطيران المسيرة" UAS، التي تنتجها شركة "مالوي أيرونوتيكس"، وتنسيق العمل التكاملي فيما بينها أثناء تجارب الطيران.

ويعاود الجنرال توتين حديثه قائلاً: إن المشروع يستهدف، في جانب منه، تعريف فريق "سرب الجبهات المتعددة المتكاملة" MDIS كيفية عمل منظومات أسراب المركبات الجوية المسيرة، وتبادلها للمعلومات فيما بينها، ومعدلات تبادل المعلومات وأطياف الموجات الترددية التي ستعمل بموجبها تلك المسيرات وستحتاجها أثناء عملها المشترك المتكامل، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يؤتي المشروع نتائجاً في غضون العام المالي الحالي.

ولم يدل المسؤول الدفاعي البريطاني بمزيد من البيانات حول المشروع، غير أنه اكتفى بالإشارة إلى أن نظام الطيران المسيّر UAS من طراز T400، التي تصنعها شركة "مالوي إيرونوتيكس"، استُخدمت أثناء التجارب.