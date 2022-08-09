الدنمارك تعتزم البدء في تطعيم مواطنيها بلقاح ضد جدري القرود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم الدنمارك، التي لديها الشركة الوحيدة المنتجة للقاح مصرح به ضد جدري القرود، تطعيم مواطنيها على نطاق أوسع في ظل انتشار الفيروس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن هيئة الصحة الدنماركية قالت في بيان اليوم الثلاثاء إنه سوف يتم تقديم اللقاح للمثليين، الذين يعدون الفئة الأكثر عرضة للاصابة بالفيروس.

ويشار إلى أنه حتى الآن، كان يتم تقديم اللقاح للأشخاص الذين خالطوا شخصا مصابا.

وقالت هيلين بروبست نائبة مدير الهيئة "للأسف، نشهد ارتفاعا في أعداد المصابين بجدري القرود في الدنمارك".

وأضافت: "نريد توفير حماية أفضل للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس".

وقد ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس في الدنمارك 7 أضعاف خلال الست أسابيع الماضي لتصل إلى 126 حالة.

وتستخدم الدنمارك لقاح إيمفانكس، المستخدم لعلاج الجدري، الذي وافقت هيئة الصحة الأوروبية الشهر الماضي على استخدامه ضد جدري القرود.