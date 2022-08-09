أعرب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن تضامنه مع أهالي قطاع غزة، خاصة الأطفال، بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.



وأضاف في حديث مع وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، مساء الثلاثاء: «تحية لشعب فلسطين عامة، وقطاع غزة الصامد أمام دولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل خاص».



واستنكر تهنئة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لرئيس حكومة الاحتلال بعد نهاية العدوان على غزة، متسائلا: «أين ضمير العالم؟».



ووجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتدخله في الوقت المناسب ووقف العدوان على غزة.



وأعلن منصور أن الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك سيكرر زيارته لقطاع غزة، بعد نهاية منافسات بطولة الدوري للموسم الحالي.



وسبق للزمالك زيارة غزة عام 2000 بمناسبة افتتاح إستاد فلسطين الدولي، حيث أقيمت وقتها مباراة ودية جمعت الزمالك بمنتخب فلسطين وانتصر فيها «الفريق الأبيض» بهدفين لواحد.



وتمنى منصور، في نهاية حديثه ظهور لاعبين فلسطينيين بقميص الزمالك مستقبلاً، في ظل تواجد النجم الفلسطيني السابق مصطفى نجم، عضوًا في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، داعيًا إياه للبحث عن ناشئين فلسطينيين وضمهم للزمالك.