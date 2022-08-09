رئيس العربية للتصنيع يبحث مع وزير الدفاع البوركيني تعزيز التعاون

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بحث الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مع وزير الدفاع وشئون المحاربين القدماء بجمهورية بوركينا فاسو، والوفد المرافق له، بحضور سفير بوركينا فاسو بالقاهرة؛ أوجه التعاون بين الجانبين في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية المختلفة وأساليب تدعيمها، والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة؛ لتلبية احتياجات المشروعات التنموية بجمهورية بوركينا فاسو.

وأكد الفريق عبد المنعم التراس، أن هذه الزيارة تأتي انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا الإفريقية.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة قارتنا الإفريقية، مشيرا إلى بحث المُشاركة في مشروعات التنمية وتلبية احتياجات أشقائنا ببوركينا فاسو.

من جهته، أكد وزير الدفاع وشئون المحاربين القدماء بجمهورية بوركينا فاسو حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة بالقارة الإفريقية، مشيرا إلى تطلع بلاده لمشاركة العربية للتصنيع في مشروعات التنمية.

وعقب انتهاء المباحثات المشتركة، قام رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير الدفاع ببوركينا فاسو بتفقد معرض منتجات الهيئة، حيث أشاد وزير الدفاع البوركيني بمجهودات الهيئة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين أحدث التكنولوجيات، وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة.