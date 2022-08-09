 للمرة الأولى.. الجزائر تستعد لاستضافة تدريبات «درع الصحراء» مع روسيا في نوفمبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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للمرة الأولى.. الجزائر تستعد لاستضافة تدريبات «درع الصحراء» مع روسيا في نوفمبر

موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - 10:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - 10:00 ص
أعلنت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا، اليوم الثلاثاء، أن التدريبات الروسية الجزائرية المشتركة لمكافحة الإرهاب، التي تحمل اسم "درع الصحراء 2022"، ستجرى في الجزائر للمرة الأولى، وذلك في نوفمبر.

ووفقا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية، فإن التدريب سيجرى في نوفمبر، في ساحة تدريب قاعدة حماقير في الجزائر.

وأوضحت الخدمة أن التمرين سيتم بمشاركة نحو 80 عسكريا من وحدات البنادق الآلية المتمركزة في شمال القوقاز، ونحو 80 عسكريا جزائريا. وخلال التمرين، ستقوم القوات بمهام للبحث عن جماعات إرهابية وكشفها والقضاء عليها في مناطق صحراوية.

وكانت التدريبات الروسية الجزائرية المشتركة الأولى قد أجريت في أوسيتيا الشمالية في أكتوبر 2021 بمشاركة نحو 200 جندي.

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