الداخلية تواصل توفير السلع للجمهور بأسعار مخفضة

واصلت وزارة الداخلية تفعيل المرحلة 22 من مبادرة "كلنا واحد"، بالتنسيق مع كبرى الشركات وسلاسل المواد الغذائية للانضمام والمشاركة فى المبادرة؛ لتوفير السلع للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60%، ليصبح إجمالى الكيانات المشاركة فى فعالية مبادرة "كلنا واحد" 1002 فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادق بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.

وتقرر استمرار فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية شهر أغسطس لعام 2022 بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg).

وبدأت مديريات أمن (الدقهلية، والبحيرة، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وأسوان، وبني سويف، وسوهاج، وبورسعيد) في توفير السلع بأسعار مخفضة من خلال مبادرة "كلنا واحد"، ومنافذ منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية في توفير السلع للجمهور بأسعار مخفضة.

جدير بالذكر أن مبادرة "كلنا واحد" تُعد واحدةً من أكبر المبادرات المجتمعية التى أطلقتها وزارة الداخلية فى إطار الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.