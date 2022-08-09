قتل 7 أشخاص وأصيب 7 آخرون، فيما البحث جار عن 6 مفقودين بسبب هطول أمطار غزيرة بشكل قياسي على المناطق الوسطى في كوريا الجنوبية، بما فيها منطقة العاصمة سول، يومي الاثنين والثلاثاء.
وقدر المقر المركزي للسلامة والإجراءات المضادة للكوارث الأضرار بـ7 قتلى (5 في سيول واثنان في إقليم كيونجكي)، و6 مفقودين (4 في سيول واثنان في إقليم كيونجكي)، و7 جرحى، حتى الساعة السادسة صباح اليوم الثلاثاء، بسبب سقوط الأمطار الغزيرة في منطقة العاصمة، وفق شبكة روسيا اليوم.
كما أسفر سقوط الأمطار الغزيرة عن تشريد 163 شخصا من 107 أسر في سيول وإقليم كيونجكي ومدينة إنتشون، غرب سول.
وسجلت كميات الأمطار في شين ديهبانج دونج في منطقة دونغجاك 141.5 ملم في الساعة حتى الساعة 9:05 مساء يوم الاثنين، وهي أعلى كميات هطلت على سول في 80 سنة، عند تسجيل 118.6 ملم في يوم 5 أغسطس عام 1942.
وتتراوح معدلات الأمطار بين 30 - 50 ملم في الساعة في بعض المناطق في المناطق الوسطى في الساعة السادسة صباح اليوم.