قتل 7 أشخاص وأصيب 7 آخرون، فيما البحث جار عن 6 مفقودين بسبب هطول أمطار غزيرة بشكل قياسي على المناطق الوسطى في كوريا الجنوبية، بما فيها منطقة العاصمة سول، يومي الاثنين والثلاثاء.

وقدر المقر المركزي للسلامة والإجراءات المضادة للكوارث الأضرار بـ7 قتلى (5 في سيول واثنان في إقليم كيونجكي)، و6 مفقودين (4 في سيول واثنان في إقليم كيونجكي)، و7 جرحى، حتى الساعة السادسة صباح اليوم الثلاثاء، بسبب سقوط الأمطار الغزيرة في منطقة العاصمة، وفق شبكة روسيا اليوم.

كما أسفر سقوط الأمطار الغزيرة عن تشريد 163 شخصا من 107 أسر في سيول وإقليم كيونجكي ومدينة إنتشون، غرب سول.

Aller à busan/incheon pourquoi faire??? Séoul c’est déjà une plage https://t.co/UhMycKrfyq — Nees ⩜⃝yze 🧚🏼‍♀️Mingi day✨ (@sailorayze) August 8, 2022

وسجلت كميات الأمطار في شين ديهبانج دونج في منطقة دونغجاك 141.5 ملم في الساعة حتى الساعة 9:05 مساء يوم الاثنين، وهي أعلى كميات هطلت على سول في 80 سنة، عند تسجيل 118.6 ملم في يوم 5 أغسطس عام 1942.

La ville de séoul est totalement submergé par l'eau on espère que tous le monde est en sécurité chez eux 🙏pic.twitter.com/y0TvW59gDk — 𝗠𝗼𝗰𝗵𝗶𝗕𝗮𝗯𝘆 ⁷ (@MochiBaby_7) August 8, 2022

وتتراوح معدلات الأمطار بين 30 - 50 ملم في الساعة في بعض المناطق في المناطق الوسطى في الساعة السادسة صباح اليوم.