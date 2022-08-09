نما الاقتصاد الفلبيني بنسبة أقل بكثير من المتوقع، خلال الربع الثاني من العام، حيث أثر ارتفاع معدل التضخم على إنفاق الأسر، كما أدى تراجع الطلب العالمي، وزيادة الواردات إلى تراجع الصافي التجاري.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" عن هيئة الإحصاء الفلبينية قولها اليوم الثلاثاء إن إجمالي الناتج المحلي زاد بنسبة 7.4% على أساس سنوي خلال الربع الثاني.

وكان هذا أبطأ من الزيادة المعدلة بنسبة 8.2% خلال الربع الأول من العام، ومن توقعات الاقتصاديين بتحقيق 8.6%. كما يمثل أقل زيادة خلال ثلاثة أرباع من العام.

ونما إنفاق الأسر بوتيرة أبطأ بنسبة 8.6% بعد أن ارتفع بنسبة 10% في الربع السابق. من ناحية أخرى، تسارع نمو الإنفاق الحكومي ليصل إلى 11.1% مقابل 3.6%.

وزادت صادرات السلع والخدمات بنسبة 4.3%، بينما نمت الواردات بشكل كبير بنسبة 13.6%.

وانخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي، مما تسبب في إرباك التوقعات بتحقيق زيادة بنسبة 0.5%.