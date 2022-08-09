فرقتا قنا والعريش تودعان مسارح مطروح بعد عروض استمرت 3 أيام في مهرجان صيف بلدنا 2

قال محمد حمدي مدير فرع ثقافة مطروح الجماهيرية، إن فرقتي العريش وقنا للفنون الشعبية قدمت عروضهما بمحافظة مطروح، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان صيف بلدنا 2 الذي تنظمة وزارة الثقافة، وذلك بعد عروض فنية استمرت ثلاثة أيام على مسارح المحافظة، وذلك بحضور الفنان أحمد الشافعي مدير الإدارة المركزية للشؤون الفنية بوزارة الثقافة.

وأوضح مدير فرع الثقافة الجماهيرية، أن فرقة قنا للفنون الشعبية بقيادة الفنان أحمد فوأد قدمت عرضها الأخير على مسرح الشاطئ بكورنيش مدينة مرسى مطروح، والذي تضمن عروض رقصة القلال والفرح القنائي، وأغاني واستعراضات تراثية وفلكولورية تعبر عن أهالي صعيد مصر وقبائل محافظة قنا، وذلك وسط حضور جماهيري كبير، وكانت جميع العروض مفتوحة للجمهور مجانا وبدون أية رسوم.

وأشار إلى أن فرقة العريش للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد عرفات، اختتمت عروضها على المسرح المكشوف بعد تقديم عدة استعراضات وأغاني فلكولورية عن الفرح البدوي، والتراث السيناوي، وعادات وتقاليد قبائل سيناء.