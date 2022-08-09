إصابة 3 أشخاص جراء حادث تصادم سيارتين في كفر الشيخ

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الدولي الساحلي أمام بر بحري.

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجرى نقل المصابين لمستشفى برج البرلس المركزي.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات إشارة بحادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى بالطريق الدولي الساحلي أمام بر بحري.

وجرى نقل المصابين لمستشفى برج البرلس المركزي، وتبين إصابة: "سعد أبو الفتوح أحمد عياد، 45 سنة، بكسر بالذراع الأيسر، وعادل طه عبدالعال، 57 سنة، المنصورة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وصلاح محمود سرور حلاوة، 45 سنة، بر بحري، بكدمات متفرقة بالجسم.

وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة لهم باستقبال المستشفى.