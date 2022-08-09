وفاء صادق تعلن مرورها بأزمة صحية وتطلب من جمهورها الدعاء

أعلنت الفنانة وفاء صادق، عن مرورها بظروف صحية سيئة، في الفترة الأخير، مشيرة إلى أن هذا هو سبب الابتعاد عن جمهورها واختفائها عن التواصل معه عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت وفاء صادق، على صفحتها الرسمية موقع «إنستجرام»، صورة لها، معلقة: «وحشتونى قوي، أنا أسفة بقالي فترة مش معاكم، شوية ظروف صحية سيئة، دعواتكم ليكم وحشة بجد».

يذكر أن آخر أعمال الفنانة وفاء صادق مسلسل «دنيا تانية»، الذي عرض في الموسم الرمضاني 2022، وهو من بطولة ليلى علوي، وفاء صادق، أشرف زكي، مجدي كامل، مي سليم، فراس سعيد، ولاء الشريف، شريف عمر، سمر جابر، ليلى عز العرب، نورهان، ياسمين عادل، عبدالرحيم حسن، أحمد عزمي، إيمان السيد، أحمد جمال سعيد، أمير شاهين، رشا أمين، محمد رضوان، أحمد فهيم، إسماعيل شرف، محمود غريب، أيمن عزب، ومن أمين جمال، عمرو مؤمن، حمدي التايه، إبراهيم الصباغ، وإخراج أحمد عبدالعال.