الخارجية الأمريكية تفرض قيودا على التأشيرات لبعض مسؤولي بيلاروس

أعلنت الولايات المتحدة عن خطوات لفرض قيود على التأشيرات تستهدف 100 شخص من مسؤولي بيلاروس وأتباع لهم لتورطهم في "تقويض أو الإضرار بالمؤسسات الديمقراطية أو إعاقة الانتقال إلى الديمقراطية في بيلاروس"، حسبما أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بلينكن القول، إنه من بين الأفراد الذين تستهدفهم العقوبات عددا من المسؤولين في مناصب رفيعة في إدارة الرئيس ولجنة أمن الدولة ولجنة الانتخابات المركزية ومكتب المدعي العام والمكتب المركزي للجنة التحقيق وسلاح الجو وقوات الدفاع الجوي.

كما تم الإعلان عن إجراءات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي للمتظاهرين السلميين ضد نائب وزير الداخلية قائد القوات الداخلية ميكالاي كاربيانكو وقائد قوة الشرطة للمهام الخاصة التابعة للجنة التنفيذية للشؤون الداخلية بمدينة مينسك دزميتري بالابا.