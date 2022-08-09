اليابان تسجل 212 ألفا و552 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في اليابان اليوم الثلاثاء، 212 ألفا و552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالإضافة إلى 278 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن العاصمة طوكيو سجلت وحدها أكثر من 29 ألفا و115 إصابة جديدة بالفيروس، فيما يبلغ عدد الحالات الحرجة بمستشفيات البلاد حاليا 581 حالة.

وقد بلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة في اليابان منذ بداية تفشي الوباء، 14 مليونا و653 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض 34 ألفا و139 حالة وفاة.