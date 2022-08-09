الجزائر تسجل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت الجزائر، 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع عدم تسجيل أية حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية - في بيان، اليوم الإثنين - أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل عند 268 ألفا و356 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 180 ألفا و154 شخصا، كما وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 6 آلاف و876 حالة.

وأوصت الصحة الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.