عضو السيادة بالسودان يؤكد أهمية دعم المشروعات التنموية لبسط الأمن والاستقرار

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار إير، حرصه التام على دعم المشاريع التنموية المهمة في السودان، لبسط الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي ونشر ثقافة السلام.

جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس السيادة، اليوم الثلاثاء، بالقصر الجمهوري، أعضاء المكتب التنفيذي للمنبر، برئاسة أمينه العام أنس النور بريمة؛ لمناقشة خطط وبرامج منبر السودانيين الوحدويين الحر، لتدشين مشروع السلام الأخضر بإقليم النيل الأزرق.

وأكد عضو مجلس السيادة، ضرورة توفير الدعم اللازم والمعينات الفنية واللوجستية وتهيئة بيئة العمل لإنجاح مشروع السلام الأخضر، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة بإقليم النيل الأزرق.

من جانبه، أوضح الأمين العام لمنبر السودانيين الوحدويين الحر، أن الوفد عضو مجلس السيادة على مجمل الترتيبات والتحديات التي تواجه تدشين مشروع السلام الأخضر بإقليم النيل الأزرق خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن المشروع يعتبر من المشاريع التنموية والاستراتيجية التي تسهم في استدامة السلام والتنمية.