مصادر لإكسترا نيوز: مصر تبلغ إسرائيل ضرورة وقف القصف العسكري على غزة فورا

أجرت مصر اتصالات واسعة ومكثفة مع إسرائيل وأبلغتها بضرورة وقف القصف العسكري على قطاع غزة فورا، حسبما قالت مصادر مصرية لقناة "اكسترا نيوز" المحلية.



وأضافت المصادر، أن الاتصالات المصرية "تركز على منع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية"، مشيرة إلى أن الجهود المصرية "لن تتوقف لتحقيق الهدف والاتصالات مستمرة منذ البداية".



وأوضحت المصادر أن القاهرة طالبت كل الأطراف "بضبط النفس كي لا تزيد الأمور سوءا وتتطور العمليات بشكل أكبر".



كما تجري مصر "اتصالات مكثفة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإنهاء الاعتداءات".



وبحسب وزارة الصحة في غزة فإن حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء سلسلة غارات إسرائيلية على القطاع ارتفعت إلى 10 بينهم طفلة تبلغ 5 أعوام وسيدة، فيما أصيب 55 آخرين بجروح على الأقل.



وأعلن الجيش الإسرائيلي، منذ أربعة أيام استنفار قواته على "جبهة غزة" ورفع حالة التأهب على طول الشريط الحدودي وقرب البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة تحسبا لهجمات قد تنفذها حركة الجهاد ردا على اعتقال أحد قادتها بعد إصابته بجروح في الضفة الغربية يوم الاثنين الماضي.