محافظ الوادي الجديد يشهد حصاد بشائر شجيرات الجوجوبا

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ، حصاد بشائر محصول الجوجوبا بإحدى مشروعات الاستثمار الزراعي المتميزة على طريق بغداد / الأقصر، المقام على مساحة ٧٥٠٠ فدان تشمل زراعة الجوجوبا وبعض الصناعات التجريبية مثل فول الصويا والذرة وعباد الشمس، وذلك بحضور الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد.

وأشاد المحافظ، بنجاح المشروع وبجدية الشركة في التنفيذ، موجهًا ببحث إقامة مصنع لاستخلاص زيت الجوجوبا تعظيمًا للجدوى الاقتصادية، ودراسة عقد بروتوكول بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الزراعة لتدريب طلاب المدارس الثانوية الزراعية.