محافظ الوادي الجديد يلتقي المستثمرين ويطلق عددا من المبادرات لدعم الاستثمار

أطلق اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، مبادرة زراعة النباتات الطبية والعطرية بمنطقة جنوب باريس (بحيرة باريس) بتخفيض 20% للراغبين في إقامة مصانع تستهدف تعظيم الجدوى الاقتصادية للمنتجات، ومبادرة تخصيص أراضي للمصريين العاملين بالخارج الراغبين بالاستثمار تحت مظلة كيان أو شركة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم التيسيرات لجذب الاستثمار الجاد،

جاء ذلك خلال لقائه عددا من المستثمرين المصريين والأجانب في لقاءٍ نظمته الشركة القائمة على مشروع زراعة الجوجوبا بمركز باريس بهدف متابعة توطين الجوجوبا في مصر والصناعات القائمة عليها وبحث فرص التعاون والاستثمار، وذلك بحضور الأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ.

وأوضح المحافظ خلال كلمته فرص الاستثمار بالمحافظة، والتسهيلات التي تقدمها الدولة لجذب الاستثمار الجاد وخلق فرص عمل، مؤكدًا أهمية القيم المضافة في دفع عجلة الاقتصاد.











