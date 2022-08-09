صرح وزير الدفاع البريطاني بين والاس، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يمكن لأي حكومة أن تحمي الشعب بشكل كامل من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال والاس بحسب صحيفة (الجارديان) البريطانية، "لن تتمكن أي حكومة من حماية شعبها بشكل كامل من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة خلال الشتاء المقبل".

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار فواتير الطاقة في المملكة المتحدة، أكد وزير الدفاع البريطاني أنه من "الاحتيال" الإشارة إلى أن الحل الكامل متاح.

وتابع "لا يوجد شخص واحد يقدم حلا لتلك الارتفاعات الكبيرة لا حزب العمل ولا ريشي سوناك ولا أي شخص آخر".

وأضاف وزير الدفاع البريطاني بين والاس، أن " الحكومة البريطانية لن تحل تلك المسألة بالكامل، أعتقد أن هذا ما يحتاج الناس إلى فهمه وهذه هي الحقيقة الصادقة".

وعن أزمة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة، قال والاس إن "التخفيضات الضريبية هي الحل الأفضل إلى ليز تراس حيث كان بمثابة مساعدة مباشرة للأشخاص الذين يكافحون لدفع فواتيرهم".