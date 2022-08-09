 منظمة التعاون الإسلامي ترحّب بتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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منظمة التعاون الإسلامي ترحّب بتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - 10:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - 10:18 ص

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية، مشيدا بالحكومة الانتقالية والحركات السياسية العسكرية في تشاد لالتزامها الذي مكّن من توقيع هذا الاتفاق التاريخي.

وأعرب أمين التعاون الإسلامي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" عن أمله في أن يفضي الاتفاق إلى سلام دائم في تشاد، مع التزام الأطراف التشادية والدعم الفعال من المجتمع الدولي في هذه المرحلة الحاسمة في تشاد، مؤكداً استعداد المنظمة للتعاون مع الشركاء الدوليين لمواكبة الأطراف التشادية في سعيها لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة للشعب التشادي.


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