بايدن: حلف الناتو أكثر قربا واتحادا من أي وقت مضى

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أهمية حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، وسط بنية أمنية متغيرة في الغرب في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.



وقال بايدن، اليوم الثلاثاء، مع تصديق الولايات المتحدة على انضمام البلدين "حلفنا أكثر قربا من أي وقت مضى. إنه أكثر اتحادا من أي وقت مضى. وعندما تزيد فنلندا والسويد عدد الحلفاء إلى 32 دولة، سيصبح الحلف أقوى من أي وقت مضى".



وفي الأسبوع الماضي، صوتت أغلبية كبيرة من الديمقراطيين والجمهوريين لصالح توسيع حلف الناتو. وقالت واشنطن إن الولايات المتحدة هي الدولة الـ23 من بين 30 دولة التي توافق على انضمام الدولتين إلى الحلف.



وذكر بايدن "في لحظة حطمت فيها روسيا بقيادة (فلاديمير) بوتين السلام والأمن في أوروبا، عندما يتحدى حكام مستبدون أسس نظام يعتمد على القواعد، فإن قوة الحلف عبر الأطلسي والتزام أمريكا بالناتو أكثر أهمية من أي وقت مضى".



وحث بايدن كل الحلفاء الآخرين على إتمام عمليات التصديق على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو في أسرع وقت ممكن.