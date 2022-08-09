قطع بث مباشر لقناة إخبارية باكستانية بسبب مقطع مناهض للجيش

قطعت السلطات الباكستانية بث قناة إخبارية تليفزيونية رائدة بعد أن بثت مقطعا عن القوات المسلحة تم اعتبارهخ تهديدا للأمن القومي.

وقالت إدارة قناة "آري نيوز" الباكستانية، التي يُنظر إليها على أنها متعاطفة مع رئيس الوزراء السابق عمران خان، إن الهيئة الباكستانية لتنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية (بيمرا) قطعت بث القناة في وقت متأخر أمس الاثنين.

وكانت القناة بثت مقطعا يوم الاثنين قال ​​فيه أحد مستشاري خان إن الحزب الحاكم يقف وراء حملة تشهير ضد الجيش. كما ألمح التقرير إلى أن ضباط الجيش ينبغي ألا يتبعوا "أوامر غير قانونية وغير دستورية" من قياداتهم العليا.

وتم قطع بث القناة بعد ذلك بساعات.

وقالت بيمرا إن القناة بثت محتوى "مرفوض للغاية، وبغيض، ومثير للفتنة، يستند إلى معلومات مضللة تماما مع تهديد واضح وحالي للأمن القومي من خلال التحريض على التمرد داخل القوات المسلحة بقصد واضح لإثارة الفتنة والانقسام بين الحكومة الاتحادية وقيادات وجنود القوات المسلحة".

كانت "آري نيوز" واجهت تعليق عملها في الماضي وتغريمها أيضا في بريطانيا بسبب بث محتوى إخباري غير مدعوم بأدلة ضد الساسة.

وبدأت الحكومة الباكستانية بالفعل تحقيقات لتحديد من يقفون وراء حملة تشهير عبر الإنترنت تستهدف الجيش بعد مقتل قائد وخمسة أفراد في تحطم طائرة هليكوبتر خلال عملية إغاثة من الفيضانات الأسبوع الماضي.