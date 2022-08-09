 الجفاف يدمر محاصيل الذرة وعباد الشمس في مولدوفا - بوابة الشروق
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الجفاف يدمر محاصيل الذرة وعباد الشمس في مولدوفا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - 4:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - 4:21 م

تعرضت محاصيل الذرة وعباد الشمس في مولدوفا للدمار بسبب الجفاف.

وذكرت شبكة "البلقان" الإخبارية المتخصصة في شئون شرق أوروبا وأوراسيا أن دائرة الأرصاد الجوية المائية الحكومية في مولدوفا عدلت التوقعات الخاصة بمتوسط العائد لكل هكتار للذرة وعباد الشمس العام الجاري، مقارنة بالتوقعات السابقة الصادرة في أوائل شهر يوليو الماضي.

وأضافت أن هناك طلبا مرتفعا على كلا المحصولين؛ نظرًا للاضطراب الذي تشهده أسواق الحبوب الدولية الناتج عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهو الوضع الذي تفاقم بسبب الجفاف في أجزاء من أوروبا.

ونظرا لأن أوكرانيا تُعد أيضًا منتجًا رئيسيًا لزيت عباد الشمس، فقد أدى التدهور الذي تعرضت له إلى تقييد صادرات زيت عباد الشمس إلى بعض البلدان.


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