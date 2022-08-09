خالد جلال يعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة فاركو

اختار خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 22 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة فاركو اليوم الثلاثاء.

ويلتقي البنك الأهلي مع فاركو، في التاسعة من مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز ويستضيفها ستاد بتروسبورت.

وجاءت القائمة علي النحو التالي:-

محمود الزنفلي - أحمد صبحي - أمير مدحت - أحمد العش - محمد دبش - عاصم صلاح - ابراهيم السيد - محمد مصطفي ميدو- إسحاق يعقوبو - محمد لعبة - حسام الصانع - معروف يوسف - أحمد سعيد - محمد فتحي- محمد هلال -محمود قاعود -احمد ياسر - محمد بسيوني - ناصر منسي - أسامة فيصل - فادي فريد - كريم بامبو.

ويحاول الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي عودة الأداء القوى الذي ظهر به الفريق في بداية الموسم من أجل تحسين ترتيب البنك الأهلي في جدول المسابقة.

وحرص اللواء أشرف نصار رئيس النادي على الاجتماع بالجهاز الفني واللاعبين لتحفيزهم قبل موقعة الغد الصعبة.