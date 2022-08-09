الداخلية الألمانية تستبعد حدوث انتفاضات شعبية بسبب الأزمات الراهنة

صرحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، بأنها لا تتوقع حدوث احتجاجات عنيفة بسبب الأزمات الراهنة.

وخلال ندوة نظمتها شبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند"، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، مساء اليوم الثلاثاء: "لا، لا أعتقد أن الأمر سيصل إلى حد انتفاضات شعبية أو ما شابهها".

وأضافت فيزر: "أعتقد أن أشخاصا سيخرجون إلى الشوارع للاحتجاج" مشيرة إلى أن هذا الأمر حدث بالفعل عند تطبيق إجراءات كورونا.

وتابعت أنها تتوقع أن يكون لتطور أسعار الطاقة بفعل الحرب الروسية على أوكرانيا دور في ذلك "لكنني لا أعتقد أنه سيكون هناك مواطنون غاضبون (على غرار المصطلح الإعلامي الذي ظهر لأول مرة في عام 2010 إبان المظاهرات المحتجة على مشروع توسيع محطة القطار الرئيسية في شتوتجارت)".

واستطردت فيزر أنها لا تعتقد أيضا أنه ستكون هناك احتجاجات عنيفة كما حدث في فرنسا التي شهدت عنفا بدنيا أيضا.

كانت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك حذرت في فعالية مماثلة في الشهر الماضي من وقوع "انتفاضات شعبية" في حال انقطاع توريدات الغاز، لكنها عادت وتراجعت عن هذا التعبير وقالت إنه كان فيه مبالغة.

ودعت فيزر المواطنين إلى النظر فيمن يشاركونهم الاحتجاج، وقالت إن هناك يمينيين متطرفين نظموا مظاهرات من أجل التحرك ضد الدولة "وهؤلاء لا تعنيهم تدابير كورونا ولا تطور أسعار الطاقة".