محافظ الشرقية يكشف لـ الشروق نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة في مركز الحسينية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جرى الانتهاء من تنفيذ 451 مشروعًا ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف في مركز الحسينية (حراة كريمة)، موضحًا أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير ورفع كفاءة 41 قرية وتوابعها بنطاق ودائرة مركز ومدينة الحسينية، وذلك بإجمالي مشروعات 860 مشروعًا.

وأوضح محافظ الشرقية، في تصريحات خاصة لـ "الشروق"، أن المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها حتى الآن 451 مشروعًا، بينها 119 مشروعًا بقطاع الصرف الصحي و99 مشروعًا بقطاع مياه الشرب، و12 مشروع بقطاع تبطين الترع، و13 مشروعًا بقطاع الكباري، و87 مشروعًا بقطاع الأبنية التعليمية، و31 مشروعًا بقطاع الشباب والرياضة، و32 مشروعًا بقطاع الصحة، و7 وحدات إسعاف، و10 مجمعات حكومية، و10 مجمعات زراعية، و4 وحدات اجتماعية، وتنفيذ طريق داخلي واحد، و6 مشروعات بقطاع الغاز الطبيعي، و4 مشروعات بقطاع الاتصالات، و6 مكاتب بريد، و7 أبراج محمول، ومشروعين بقطاع الكهرباء والإنارة، ونقطة شرطة.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه جارٍ تنفيذ 198 مشروعًا، وذلك بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 66%، منوهًا بأن هناك مشروعات لم يتم البدء في تنفيذها بعد، وعددها الإجمالي 211 مشروعًا.

وأفاد محافظ الشرقية، بأنه جارٍ تنفيذ 61 مشروعًا بقطاع الصرف الصحي بنسبة تنفيذ 86%، و3 مشروعات بقطاع مياه الشرب بنسبة تنفيذ 99.5%، و23 مشروعًا بقطاع تبطين الترع بنسبة تنفيذ 60%، ومشروعين بقطاع الكباري بنسبة تنفيذ 98%، و20 مشروعًا بقطاع الأبنية التعليمية بنسبة تنفيذ 94%.

وأضاف المحافظ، أنه جارٍ تنفيذ 6 مشروعات بقطاع الشباب والرياضة بنسبة تنفيذ 99%، و29 مشروع بقطاع الصحة بنسبة تنفيذ 83%، و7 مجمعات سكنية بنسبة تنفيذ 62%، و6 وحدات اجتماعية بنسبة تنفيذ 75%، وطريقان داخليان بنسبة تنفيذ 3%، و3 طرق محلية بنسبة تنفيذ 10%، و10 مشروعات بقطاع الغاز الطبيعي بنسبة تنفيذ 26%، و4 وحدات إطفاء بنسبة تنفيذ 30%، وسوق بنسبة تنفيذ 30%، وموقف سيارات بنسبة تنفيذ 90%، و6 مشروعات بقطاع الاتصالات بنسبة تنفيذ 15%، و10 مشروعات بقطاع الكهرباء والإنارة بنسبة تنفيذ 6%، ومحطة سكة حديد بنسبة تنفيذ 5%، و3 نقاط شرطة بنسبة تنفيذ 61%.

وأكد محافظ الشرقية، أنه قد تمت إضافة الوصلات المنزلية للمياه والصرف الصحي لـ81 مشروعًا، فيما تمت إضافة 5 مشروعات جديدة، بينها محطة سكة حديد و4 نقاط شرطة، وإضافة أعمال صيانة المدارس في 59 مشروعًا، وتعديل عدد مشروعات تأهيل الترع الخاص بمشروعات الري.