تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 56 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 52 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

وشنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت تلك الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 56 قطعة سلاح ناري، شملت المضبوطات 5 بنادق آلية، و3 بنادق خرطوش، و2 طبنجة، و46 فردا محليا، و71 طلقة مختلفة الأعيرة، و5 خزائن متنوعة، و165 قطعة سلاح أبيض.

ونجحت الحملات التي تمت برئاسة قطاع الأمن العام، في تنفيذ 52 ألف حكم قضائي متنوع، وضبط 125 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 11 كليو مخدرات، و22 متهما ومراقبا هاربا، و10 متهمين بالبلطجة، و193 دراجة نارية مخالفة، و20 ألف مخالفة مرورية.

وتمكنت القوات من فحص 49 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 9 منهم.