مصدر إيراني مسؤول يرد للمرة الأولى على تقارير «اغتيال الخميني بهجوم بيولوجي»

علقت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، على تصريحات حميد رضا نقاشيان، رئيس فريق حماية المرشد الراحل آية الله الخميني، التي أثارت جدلا حول وفاة المرشد السابق بـ"حبوب جلبت من بريطانيا، على يد أحد حراسه الشخصيين".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن مصدر مطلع قوله: "لا يوجد ملف في وزارة الاستخبارات بشأن اغتيال الخميني في هجوم بيولوجي".

وأضاف أن وزارة الاستخبارات الإيرانية قد أصدرت كتابا رسميا بهذا الشأن عقب استفسارات معهد تحرير ونشر أعمال الخميني، وزودت السلطة القضائية بنسخة منه.

وأشار إلى أن "نقاشيان لم يكن لديه أي مسؤولية في وزارة الاستخبارات وقت وفاة الخميني أو بعده"، مضيفا أن "له سابقة في ادعاءات كاذبة بخصوص انتسابه إلى وزارة الاستخبارات، وفي السنوات الماضية، تم اتهامه بعدة قضايا لدى السلطة القضائية، لانتحال صفات وظيفية في وزارة الاستخبارات".

وقبل نحو أسبوعين، قال حميد رضا نقاشيان، رئيس فريق حماية المرشد الراحل في مقابلة صحيفة، إن "الخميني اغتيل بواسطة حبوب تم شراؤها من بريطانيا"، مطالباً بتشديد الحماية على المرشد الحالي، علي خامنئي.