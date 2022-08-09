مقتل دب قطبي بعد أن هاجم سائحة قبالة شمال النرويج

قُتل دب قطبي بعد أن جرح امرأة في مخيم بأرخبيل سفالبارد قبالة شمال النرويج يوم الاثنين، حسبما أفاد الحاكم الإقليمي.

ودخل الدب المخيم في الصباح وأصاب ذراع المرأة، وفقا لبيان نشر على موقع حاكم سفالبارد على الإنترنت.

وكانت المرأة، وهي سائحة من فرنسا، واحدة من مجموعة من 25 شخصا كانوا يقيمون في خيام في إسفيوردن.

ولم تكن إصابة المرأة مهددة للحياة. وتم ملاحقة الحيوان وإبعاده عن طريق إطلاق طلقات نارية. وأصيب الدب بجروح بالغة لدرجة حتمّت قتله.

وكانت المرأة في المستشفى في لونجييربين، أكبر مستوطنة في سفالبارد على متن طائرة هليكوبتر. ويقع الأرخبيل في المحيط المتجمد الشمالي.