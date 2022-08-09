انخفاض صادرات السيارات المستعملة من ميناء إنتشون الكوري الجنوبي بنسبة 33% في النصف الأول

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء انخفاض صادرات السيارات المستعملة في ميناء إنتشون، أكبر ميناء لتصدير السيارات المستعملة في كوريا الجنوبية، بشكل حاد خلال العام الحالي.

وقالت إدارة الميناء في بيان إن إجمالي صادرات السيارات المستعملة في ميناء إنتشون بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 150729 سيارة بانخفاض نسبته 4ر33% عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي سجلت 226195 سيارة.

كما انخفض حجم صادرات السيارات المستعملة خلال حزيران/يونيو الماضي بنسبة 6ر45% سنويا إلى 19221 سيارة.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن ليبيا وهي أكبر دولة مستوردة للسيارات المستعملة من كوريا الجنوبية، استوردت خلال حزيران/يونيو الماضي 1403 سيارات بانخفاض نسبته 2ر82% عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي سجل 9480 سيارة.

وقالت شركات تجارة السيارات المستعملة في كوريا الجنوبية إن تدهور الأوضاع الاقتصادية في المناطق المستوردة الرئيسية للسيارات المستعملة، مثل شمال أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية، أدى إلى انخفاض صادرات السيارات المستعملة، مضيفة أن قوة الدولار الأمريكي مقابل عملة كل دولة قلصت الطلب على السيارات المستعملة المستوردة.