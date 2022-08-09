العراق: إحباط هجوم انتحاري استهدف مواكب عاشوراء شمال شرقي بغداد

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أحبطت قوات عراقية، اليوم الثلاثاء، محاولة انتحاري يرتدي حزاما ناسفا استهداف المواكب الحسينية والمقرات العسكرية خلال إحياء يوم عاشوراء شمال شرقي محافظة ديالى (57 كم شمال شرقي بغداد).

وذكرت خلية الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان صحفي اليوم، أن قوات مشتركة من الجيش العراقي ولواء أئمة البقيع في حشد وزارة الدفاع، تمكنت من إحباط محاولة انتحاري يرتدي حزاما ناسفا يحاول تفجير نفسه على المواكب الحسينية والمقرات العسكرية في تقاطع مياح شرق قضاء المقدادية.

وأوضحت أن القوات العراقية تمكنت من محاصرة الانتحاري مما دفعه إلى تفجير نفسه دون وقع إصابات في صفوف القوات العسكرية.

وكانت السلطات العراقية نشرت الآلاف من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب والشغب والأجهزة الاستخبارية بدعم من مروحيات الجيش لتأمين الحماية لمواكب إحياء عاشوراء ذكرى مقتل الحسين.