زاخاروفا: تويتر يحجب حساب الخارجية الروسية لمدة أسبوع

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موقع التدوينات "تويتر" حجب حساب الوزارة باللغة الإنجليزية بسبب منشور سابق مع اقتباس لوزارة الدفاع الروسية حول تورط واشنطن بظهور فيروس "كورونا".

وقالت زاخاروفا على حسابها في تطبيق "تيليجرام": "حجبت إدارة موقع تويتر في ليلة 5 أغسطس الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الروسية باللغة الإنجليزية لمدة 7 أيام. والسبب هو نشر مقتطفات من مؤتمر صحفي لقائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي إيجور كيريلوف، بشأن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الاخباري.

وأكدت أن منشور وزارة الخارجية الروسية مع اقتباس وزارة الدفاع الروسية حول احتمال أن تكون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية متورطة في ظهور فيروس "كورونا" الجديد أثار رد فعل حاد، مشيرة إلى أن هناك محاولة خرقاء أخرى لإسكات روسيا.

وأشارت إلى إن هذا النوع من العقوبات يطبق على الوزارة لأول مرة.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أنه "من الممكن حجبنا، ولكننا سنجد طريقا آخرا دائما".