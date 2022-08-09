قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم مازالت مستقرة في الأسواق المحلية تزامنا مع ركود المبيعات منذ عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن هذا أمر طبيعي في عيد الأضحى من كل عام، حيث يستغرق الأمر أكثر من شهر أو 40 يوما حتى تعود الأمور لطبيعتها مرة أخرى.

وأضاف عبد الباسط، أن السوق حاليا لا يتحمل أية زيادات جديدة في الأسعار رغم ارتفاع سعر اللحوم بالمجازر من 5 إلى 7 جنيهات ليسجل سعر الكيلو 130 و132 جنيها، مقارنة بـ125 جنيها، ذاكرا أن آليات العرض والطلب ستحدد السعر خلال الأسبوعين القادمين سواء سيرتفع السعر بالنسبة للمستهلك أم ستستوعبها محلات الجزارة.

وبحسب عبد الباسط، استقر سعر اللحم الكندوز ليتراوح بين 180 و200 جنيه للكيلو الواحد، كما ثبت سعر اللحم الجملي ليتراوح بين 130 و140 جنيها، وسجل اللحم الضاني 180 و200 جنيه، واستقر اللحم الجاموسي الكبير عند 140 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار اللحوم المجمدة في الأسواق المحلية، فقد سجل اللحم البرازيلي 75 جنيها للكيلو الجملة، ليتراوح للمستهلك بين 80 و85 جنيها للكيلو، وسجل سعر الجملة لكيلو اللحم الهندي 61 جنيها ليصل إلى المستهلك بـ70 جنيها، وفق سيد النواوي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية وأحد مستوردي اللحوم.

وأكد النواوي، أن أسعار اللحوم المجمدة قد تراجعت قبل عيد الأضحى نتيجة ضعف الطلب عليها في الفترة الأخيرة من جانب الفنادق والمطاعم السياحية بسبب قلة السيولة داخل الأسواق، مشيرا إلى أن هذه اللحوم المجمدة لها تاريخ صلاحية معين وإذا تأخر التاجر في بيعها سيخسر جميع أمواله.