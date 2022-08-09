ألمانيا: احتمال تطبيق الارتداء الإجباري للكمامة في القاعات المغلقة

أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، اليوم الثلاثاء، أن من المحتمل تطبيق الارتداء الإجباري للكمامة في القاعات المغلقة في حال تردي وضع كورونا في فصلي الخريف والشتاء المقبلين.

وفي أعقاب مؤتمر افتراضي مع وزراء الصحة في الولايات، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الثلاثاء: "أوضحنا أن الارتداء الإجباري للكمامة في القاعات المغلقة سيكون هو القاعدة في حال كان وضع الجائحة صعبا".

وقبل بدء المؤتمر، كانت العديد من الولايات انتقدت الاستثناءات المزمعة والتي سيتم بموجبها إعفاء الأشخاص من الارتداء الإجباري للكمامة في المطاعم أو الفعاليات الثقافية والرياضية، وذلك في حال لم يمر أكثر من ثلاثة شهور على تناولهم التطعيم.

وأضاف لاوترباخ أنه لن يتم السماح بالخروج عن هذه القاعدة إلا في حالات استثنائية، مشيرا إلى أن قاعدة الطوارئ ستكون أكثر أمانا من خلال ذلك، وأن خطر إصابة شخص حديث التطعيم بالعدوى عندما لا يرتدي الكمامة، ضئيل نسبيا.

وصرح بأن الولايات قدمت مقترحات مهمة لمفهوم كورونا الذي اقترحه هو ووزير العدل ماركو بوشمان.

ورحب وزير الصحة بالرغبة في اتباع نهج موحد على مستوى ألمانيا. ودعا لاوترباخ الولايات إلى الاستفادة من الإمكانيات التي سيتيحها قانون الحماية من العدوى المزمع.

من جانبه، طالب وزير صحة ولاية بافاريا كلاوس هولشتيك الوزير الاتحادي بحذف "الاستثناءات المريبة" لحديثي التطعيم والتعافي من القانون، وقال إن منح فترة ثلاثة شهور للتطعيم للاستثناء من القاعدة يتعارض مع توصيات اللجنة الدائمة للتطعيم.