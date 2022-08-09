محافظ جنوب سيناء يطالب مديري الفنادق بتشجير وتجميل طريق الشيخ زايد بشرم الشيخ

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمديري الفنادق بمنطقة شمال نعمة بشرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، ومدير مطار شرم الشيخ والشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة، وذلك لبحث سبل تجميل وتشجير الطرق الواقعة في نطاق الفنادق، وذلك ضمن المشروعات الجارية استعدادًا لانطلاق مؤتمر المناخ.

وأكد المحافظ على ضرورة تشجير وتجميل طريق الشيخ زايد كلًا في نطاق المساحة الواقعة أمام فندقه، إضافة إلى تجميل وتشجير منطقة المنتزه، على أن يجري الالتزام بأنواع النباتات المتفق عليها، وسرعة الانتهاء من أعمال توصيل الانترنت الفائق السرعة بجميع الفنادق، وتشغيل الطاقة الشمسية.

وأوضح أن المحافظة قامت بإعداد نموذج موحد خاص بأعمال التجميل والتشجير، إضافة إلى نشر المساحات الخضراء واستدامتها لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة.

طالب المحافظ الجميع بالتعاون مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة، والتنسيق التام مع كافة الجهات لتظهر مدينة شرم الشيخ في أبهى صورها خلال مؤتمر المناخ، وإرسال رسالة للعام مفادها أن مصر جديرة بتنظيم هذا المؤتمر الهام، مشيراً إلى أن المحافظة ستقدم كل الدعم، ووضع كافة الإمكانيات لإنجاح المؤتمر.