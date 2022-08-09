وزراء صحة الولايات الألمانية يجتمعون لمناقشة مشروع قانون الحماية من العدوى

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يجتمع وزراء صحة الولايات الألمانية في بلدة ماجدبورج اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون الحماية من العدوى.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديث اللوائح الخاصة بالتعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وفي الأسبوع الماضي ، قدم وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ ووزير العدل ماركو بوشمان تدابير فيروس كورونا الجديدة التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في الخريف.

ومن بين أمور أخرى، تدعو المسودة إلى أن تظل الأقنعة إلزامية في قطارات المسافات الطويلة والطائرات في جميع أنحاء البلاد، وكذلك القواعد التي تتطلب ارتداء الأقنعة في المستشفيات ومرافق الرعاية.

ويتعين على حكومات الولايات أن تقرر بنفسها ما إذا كانت ستطلب أيضا ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة .

وقال مسؤولون من بعض الولايات الاتحادية الألمانية إنه لا يزال هناك الكثير من الأمور لمناقشتها.

لكن خطط التنازل عن متطلبات الأقنعة في المطاعم وفي المناسبات إذا لم يتجاوز عمر التطعيم ضد كوفيد-19 ثلاثة أشهر تعرضت لانتقادات.