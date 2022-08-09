انقطع التيار الكهربائي في بعض مناطق العاصمة النمساوية فيينا ومن بينها مناطق محيط نهر الدانوب، اليوم، وذلك لليوم الثاني على التوالي بسبب أزمة إمدادات الطاقة والغاز العالمية.

وذكر بيان لشركة الكهرباء القومية النمساوية أن نحو ألفي أسرة تأثرت بانقطاع الكهرباء منذ صباح اليوم وحدث اضطراب سابق أمس الاثنين، مشيرا إلى أنه تمت إعادة الكهرباء إلى نصف المنازل المتضررة بعد ساعات من الانقطاع.

وأضاف البيان أنه سيتم تزويد جميع العملاء مرة أخرى بالكهرباء في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن متوسط مدة العطل بلغ ساعة ونصف الساعة حيث تم رصد عيب تقني ناتج عن تأثيرات خارجية.