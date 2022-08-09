البيت الأبيض: وزارة العدل هي المعنية بكل ما يتعلق بمداهمة منزل ترامب



أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن وزارة العدل هي المعنية بكل ما يتعلق بمداهمة منزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأعلن ترامب عن مداهمة منزله في ولاية فلوريدا من قبل موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، واصفا المداهمة بأنها "ملاحقة مخالفة للقانون، واستخدام منظومة العدل كسلاح، وهجوم من قبل اليساريين المتطرفين من الديمقراطيين الذين لا يرغبون بأن أترشح للرئاسة في 2024".



يذكر أن هناك عددا من التحقيقات مفتوح ضد الرئيس الأمريكي السابق، يخص بعضها أعماله وشبهات التهرب الضريبي، والبعض الآخر نشاطه في منصب الرئيس ودوره في اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصاره في واشنطن عام 2021.