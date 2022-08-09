تقرير: 23 مليون إيطالي في إجازة أو رحلة خلال يوليو وأغسطس

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، أنه بين شهري يوليو وأغسطس وحدهما ذهب أو سيذهب أكثر من 23 مليون إيطالي إلى رحلة أو إجازة.

وقال رافاييل ريو، رئيس معهد ديموسكوبيكا لأبحاث السوق، لوكالة "أنسا"، إن حوالي 23 مليون إيطالي إما ذهبوا في رحلة في يوليو أو في إجازة في أغسطس.

وذكر أن 67% من المصطافين الإيطاليين اختاروا وجهات ساحلية، مضيفا أن حوالي 21.5% اختاروا قضاء الإجازات في الجبال أو في الريف أو بجانب البحيرة، وأقل بقليل من 9% ذهبوا إلى مدن غنية بالفن والثقافة.

جدير بالذكر أن عدد سكان إيطاليا يبلغ نحو 60 مليون.

وتابع ريو أن 74% من المصطافين كانوا يقيمون في إيطاليا، وما يقرب من خُمس السائحين (19.9%) يذهبون إلى أماكن أخرى من أوروبا، بينما يسافر 6.1% خارج القارة، موضحا أن ما مجموعه حوالي 8.5 مليون إيطالي يقضون عطلاتهم في الخارج.

وشدد على عدم وجود نقص في الطلبات المتعلقة بقضاء عطلة في أمان مثل المراقبة المستمرة لحالة التطعيم ضد فيروس كورونا واستخدام الأقنعة وتعقيم البيئات من الحانات إلى مرافق الإقامة.