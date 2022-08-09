أوهورو كينياتا: ليس أمامي منافسون في الانتخابات الرئاسية بكينيا

دعا الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، الناخبين إلى الإقبال على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا ستاندرد" الكينية.

وفي حديثه للصحفيين بعد أن أدلى بصوته في مركز اقتراع بمدرسة موتوكو الابتدائية في منطقة "جاتوندو ساوث"، أشاد أوهورو، ترافقه السيدة الأولى مارجريت كينياتا، باللجنة المستقلة للانتخابات، لتنظيمها عملية انتخابية سللة.

وقال أوهورو بعد أن أمضى 3 دقائق بالضبط بمركز الاقتراع، إن "العملية سلسة ولم تستغرق وقتا طويلا. لدي أمل أن تستمر الأمور على هذا النحو طوال اليوم في جميع أنحاء البلاد، وأن تسمح لنا جميعا بالحفاظ على السلام".

ورغم ذلك، رفض أوهورو الإجابة على أسئلة الصحفيين الذين أقبلوا عليه، وأكد مرارا أنه ليس لديه أي منافس في هذه الانتخابات.

وتوجه الكينيون في وقت سابق اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، لانتخاب رئيس جديد وبرلمان.

ويحق التصويت لنحو 22 مليون شخص، في انتخابات تتسم بالمنافسة الشديدة.

وأشارت نتائج استطلاعات جرت قبل الانتخابات، إلى تقدم زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق رايلا أودينجا، بشكل طفيف أمام ويليام روتو، الذي شغل منصب نائب الرئيس كينياتا، الذي تولى الرئاسة على مدار الأعوام العشرة الماضية.

ويسعى أودينجا إلى فترة ثانية، وتعهد روتو بإجراء إصلاحات اقتصادية واسعة المدى لتحسين أوضاع الكثير من الشركات الصغيرة والمزارع.

وأدى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود إلى زيادة التوترات في كينيا، التي تقع شرقي أفريقيا وتضم مجموعة واسعة من الجماعات العرقية.

وعادة ما شاب العنف الانتخابات السابقة في البلاد. ومع ذلك، تعتبر كينيا دولة مستقرة نسبيا في أفريقيا، وقد أشار المرشحان الرئيسيان إلى أنهما يعتزمان قبول نتيجة الانتخابات.