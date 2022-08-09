"بهروا الدنيا، وما في يدهم إلا الحجارة.. أضاؤوا كالقناديل، وجاؤوا كالبشارة.. قاوموا، وانفجروا، واستشهدوا.. وبقينا دبباً قطبية، صفحت أجسادها ضد الحرارة".. عندما تغنى يوما الشاعر نزار قباني بفلسطين، ومقاومتها وصمود شعبها لم يكن من فراغ، بالنظر لحال أم الشهيد وهي تزف شهيدها إلى الجنة.

وقفت صامدة شامخة قوية، استجمعت قوتها، ربطت عزمها، وخاطبت المصطفين حولها وهم يلقون نظرة الوداع على ابنها.. إبراهيم النابلسي، شهيد الفجر رفقة اثنين كانا إلى جواره متسلحين بعزيمة النضال، أمام ترسانة عسكرية مدججة بأسلحة وقذائف وطائرات ودبابات، بينما هم لا تحميهم إلا الجدران بعد إرادة الله ثم عزيمة النضال.

استشهد النابلسي رافضا تسليم نفسه لقوات الاحتلال وتلك رسالة، ثم وقفت أمه تنقل عزم النضال إلى غيره، وهي تصدح أمام المستشفى الذي استقبل للتو جثمانه، تصدح تقول: "مات إبراهيم لكن هنا 100 إبراهيم".

ودعت أم الشهيد شهيدها فرحة بشوشة و"مزغردةً" فأثارت ذهول كل من رأها، وهي تقول: "إذا استشهد إبراهيم فهناك مائة إبراهيم وكل واحد منكم هو إبراهيم، وأنتم أولادي جميعًا".

الفخر بارتقاء الشهادة وفداء الوطن والقضية بالروح والدم هزم مشاعر وجع الأم المكلومة على فراق فلذة كبدها، فقالت الأم الصامدة: "إبراهيم راح عند حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وهبته لله ولرسوله وللمسجد الأقصى".

والدة إبراهيم النابـــلسي: "في مية إبراهيم بعده... إبراهيم انتصر والحمد لله رب العالمين". pic.twitter.com/PCK6fPeVkF — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 9, 2022

كلمات الأمر أثارت مشاعر الحاضرين في مشهد الوداع الأخير، فردوا عليها بهتاف "يا أم الشهيد نيالك يا ريت أمي بدالك"، وهو هتاف تقليدي لطالما ردده الشباب كلما ارتقى شهيد، من باب مواساة أمهات الشهداء.

قوات الاحتلال نفذت فجر اليوم الثلاثاء عملية عدايئة استهدفت على وجه التحديد المقاوم إبراهيم النابلسي، وهو شاب وضعه الاحتلال على قائمة المستهدفين في نابلس، وحاول اغتياله أو اعتقاله في أكثر من مناسبة خلال الأسابيع الماضية.

شهيد يودع شهيد … الشهيد إبراهيم النابلسي في وداع رفيق دربه الشهيد ابو صالح قبل عدة ايام. pic.twitter.com/wQjA56HbxS — Hisham Abu Shaqrah (@HShaqrah) August 9, 2022

وتقدمت قوة خاصة، حاصرت المكان منذ ساعات الفجر، وتنبهت لها كتيبة نابلس؛ لكن التعزيزات الإسرائيلية التي وصلت حالت دون استمرار حصار القوة الخاصة للاحتلال.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن ما أسماها "قوة خاصة" اغتالت المطلوب رقم 1 لجيش الاحتلال في منطقة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وهو المقاوم إبراهيم النابلسي.

المطارد إبراهيم النابلسي أثناء محاصرته من قبل الاحتلال الإسرائيلي في نابلس الآن يُرسل تسجيلاً صوتياً لشباب فلسطين " حافظوا على الوطن يا شباب , لا تتركوا السلاح , أنا محاصر الآن ولكنني لن اترك السلاح سأقاتل حتى ارتقي شهيداً" .. pic.twitter.com/6oYrLsbNyX — أدهم أبو سلمية #غزة_العزة 🇵🇸 (@adham922) August 9, 2022

وقال متحدث عسكري إسرائيلي: "قوة خاصة من وحدة يمام حاصرت المنزل الذي يتحصن فيه المطارد إبراهيم النابلسي فجر اليوم وتمكنت من اغتياله واغتيال مطارد آخر معه بعد اشتباكات عنيفة، في حين أعلن عن إصابة العشرات بنيران الجيش".