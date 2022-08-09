أجلت محكمة قنا الاقتصادية، المنعقدة بمحكمة الجنايات، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم مصطفى البنك الشهير بـ"مستريح المواشي" بأسوان لجلسة 6 سبتمبر المقبل؛ لسماع شهادة شهود الإثبات في الواقعة.

وصدر القرار برئاسة المستشار مصطفى عبد العال رئيس محكمة الاستئناف، الذي استكمل نظر القضية بعد إصابة المستشار محمد ماهر القاضي رئيس المحكمة الاقتصادية، بعد إصابته بوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى الجامعي.

وعقدت جلسة المحاكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية التي فرضت كردونا حول المحكمة باستخدام البوابات الإلكترونية والإجراءات الاحترازية.

واستمعت هيئة المحكمة، إلى أقوال المتهم مصطفى البنك الذي أكد أنه لم يوقع أي إيصالات أمانة لأي شخص، وأن المجني عليهم وزوروا توقيعات من أجل الحصول تعويضات.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 6 سبتمبر للاستماع لشهادة شهود الإثبات