وفاة مصمم الأزياء الياباني إيسي مياكي عن 84 عاما

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توفي مصمم الأزياء الياباني إيسي مياكي عن 84 عاما.

وأعلن مكتبه، اليوم الثلاثاء، أنه توفى بسرطان الكبد في 5 أغسطس، وفقا لوسائل إعلام يابانية.

ومنذ سبعينيات القرن الماضي، تبنى مصمم الأزياء الشهير فكرة صنع الملابس من قطعة واحدة من القماش. وتشتهر تصميماته بالظلال المبتكرة والأقمشة ذات الثنيات الكثيفة. وبهذا الشكل نشأت مجموعتا مياكي المثيرتين "بليتس بليز" و"إيه-بوك".

كان مياكي ولد في هيروشيما، ودرس في طوكيو وباريس وقدم مجموعته الأولى في نيويورك عام 1970.

وفي عام 2005، تم تكريمه على مسيرته بمنحه جائزة بريميوم إمبريال (الجائزة الإمبراطورية) اليابانية، والتي تعد نظيرة لجائزة نوبل للفنون.

وبعد ذلك بعام، حصل مياكي على "جائزة كيوتو" تقديرا لما أبدع من "مفاهيم ذات رؤية مستقبلية للملابس".

وتعد جائزة كيوتو، التي أسسها مؤسس شركة كيوسيرا اليابانية للتكنولوجيا كازو إيناموري في عام 1984، واحدة من أهم الجوائز في مجال العلوم والثقافة إلى جانب جائزة نوبل.